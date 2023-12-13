Зеленський зробив відверту заяву про саміт ЄС і Путіна

Глава держави підтвердив, що "є блокування з боку Угорщини" позитивного рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що неухвалення Євросоюзом рішення про початок переговорів про вступ України означатиме, що президент РФ Володимир Путін наклав вето на це рішення.

Свою заяву глава держави зробив на брифінгу в Осло 13 грудня.

Зеленський наголосив, що Україна виконала всі рекомендації партнерів для початку перемовин про вступ до ЄС. Водночас президент зазначив, що "є блокування з боку Угорщини і це факт".

"З нашого боку ми були дуже конструктивні, ми зробили абсолютно все, щоб не давати жодного шансу цій (Угорщині – ред.) або іншій державі блокувати (рішення про початок перемовин – ред.)", – сказав президент.

У цьому контексті він зазначив, що Росія "почала працювати з країнами – не тільки Європою, а країнами на багатьох континентах, – і тиснути на них".

"Якщо не буде там (на саміті ЄС – ред.) позитиву, це свідчитиме про те, що Путін наклав вето на це рішення", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів країн-членів Євросоюзу. Учасники зустрічі мають ухвалити рішення щодо початку чи непочатку переговорів з Україною щодо її членства в ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації щодо перетворень на шляху до членства в ЄС.

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