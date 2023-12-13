В Україні 14 грудня погіршиться погода: де будуть сильні опади та вітер

У четвер, 14 грудня, у деяких областях України будуть сильні опади та пориви вітру до 15-20 м/с. Крім того, місцями - ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Втім, на півдні дощитиме. Вночі в Карпатах та на Закарпатті, а вдень у північно-східних областях прогнозують значні опади. На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця. У південних, центральних та північно-східних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

На переважній більшості території України температура повітря вночі та вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла. Прохолодніше в нічну пору буде на сході та північному сході - 1-6° морозу. Вдень на Закарпатті та у центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до 3-8° тепла, а на півдні - до + 8-13°.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 14 грудня буде мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь. На дорогах - подекуди ожеледиця.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 1° морозу до 4° тепла. В Києві протягом доби стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпеку в Карпатах. Зазначається, що значна сніголавинна небезпека утримається щонайменше 13-14 грудня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

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