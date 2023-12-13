Вступ України до ЄС: свою позицію висловила Іспанія, яка головує в Єврораді

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сподівається розпочати переговори про членство України в Європейському союзі до 31 грудня, коли завершується головування Іспанії в Раді ЄС.

Його заяву цитує TVP World.

"Я розпочав головування Іспанії з поїздки до Києва, і я сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ із цією країною тепер, коли відомий звіт Європейської комісії", - сказав у середу, 13 грудня, Санчес під час свого виступу на пленарному засіданні Європарламенту.

Прем'єр Іспанії наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Як відомо, лідери ЄС збираються 14-15 грудня на саміт, щоб обговорити заявку України на членство, а також потенційне розширення блоку за рахунок Грузії, Молдови та західнобалканських країн, таких як Чорногорія.

Ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про її членство повинні всі країни ЄС, однак Угорщина досі блокує на зустрічах у Брюсселі все, що пов’язане з Україною.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в Євросоюзі. Вона також підкреслила, що країна продемонструвала рішучість у реалізації реформ.

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