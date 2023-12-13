Сім модних образів: з чим носити довгий кардиган, щоб мати стильний вигляд

Коли на вулиці холодно, довгі кардигани можуть стати "родзинкою" теплого образу. Як виглядати круто, не нехтуючи при цьому комфортом?

Довгий кардиган з яскравою водолазкою

Часто довгий кардиган нейтрального кольору має вигляд, наче його щойно дістали з бабусиної скрині. Якщо ви не хочете додати собі кілька зайвих років, потрібно правильно стилізувати цю річ. Наприклад, замість звичайної водолазки оберіть яскраву. Вона допоможе створити максимально сміливий образ і додасть йому "родзинки".

Білосніжний кардиган з білими джинсами або штанами

Навіть якщо вам дуже хочеться одягатися з ніг до голови в темні відтінки, стилісти радять експериментувати з іншими кольорами. Не готові до сміливих образів? Тоді обирайте білий. Якщо створите повністю білий образ з джинсами (штанами) і довгим кардиганом, точно отримаєте не один комплімент.

Кардиган в стилі бохо і костюмні штани

В сезонних колекціях багатьох дизайнерів і будинків моди можна знайти довгі кардигани в стилі бохо. Річ з етнічними мотивами дуже круто поєднується з контрастними предметами гардеробу. Наприклад, спробуйте широкі костюмні штани. Або можна накинути кардиган прямо на костюм, якщо в офісі прохолодно. Такий образ точно не залишиться без уваги.

Довгий кардиган з акцентною спідницею

Образи з довгим кардиганом і спідницею / Фото: Фото з відкритих джерел

Як красиво носити кардиган, щоб було стильно, затишно і тепло? Якщо у вас в шафі давно висить ошатна спідниця, можете спробувати поєднати її з таким "приземленим" предметом як довгий кардиган. Такий образ можна носити і на роботу, і на прогулянку, і для зустрічі з подругами у вихідні дні.

Довгий кардиган з плісованою спідницею

Сама по собі плісована спідниця вже досить фактурна, тому з нею завжди буде ідеально поєднуватися щось максимально просте. Таке як звичайний довгий кардиган. Зверніть увагу на нейтральні відтінки, наприклад, бежевий чи сірий. А для створення закінченного образу додайте високі чоботи. Естетика 70-х років минулого століття стане особливою "фішкою".

Кардиган з красивою сукнею

Кардиган можна використовувати для того, щоб "приземлити" речі, які здаються надто витонченими для щоденного образу. Спробуйте застилізувати елегантну міні-сукню або витончену вечірню модель до підлоги. А щоб створити образ у модному нині стилі гранж, можете додати до нього важкі черевики.

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