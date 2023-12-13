В Украине 14 декабря ухудшится погода: где сильные осадки и ветер

В четверг, 14 декабря, в некоторых областях Украины ожидаются сильные осадки и порывы ветра до 15-20 м/с. Кроме того, местами — гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица. Впрочем, на юге будет дождь. Ночью в Карпатах и Закарпатье, а днем в северо-восточных областях прогнозируют значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

На подавляющем большинстве территории Украины температура воздуха ночью и днем будет от 1° мороза до 4° тепла. Прохладнее в ночные часы будет на востоке и северо-востоке — 1-6° мороза. Днем в Закарпатье и центральных областях столбики термометров поднимутся до 3-8° тепла, а на юге — до + 8-13°.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 14 декабря будет мокрый снег и дождь. Местами гололедица. На дорогах — кое-где гололедица.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве в течение суток столбики термометров покажут 0-2° тепла.

Напомним, синоптики предупредили об опасности в Карпатах. Отмечается, что значительная снеголавинная опасность удержится как минимум 13-14 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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