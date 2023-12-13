Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах: детали

Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что значительная снеголавинная опасность удержится не менее 13-14 декабря. Речь идет о третьем уровне опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Снежная опасность на высокогорье Карпат. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили о сложных погодных условиях. Сильный туман ожидается до конца суток 12 декабря и завтра утром, 13 декабря. Видимость составит всего 200-500 метров.

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