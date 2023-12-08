Синоптик назвала дату потепления в Украине: когда прекратятся морозы и начнется оттепель

В Украине с 11 декабря изменится погода — начнется оттепель. Придет потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осадки периодические будут, но мокрый снег или дожди. Оттепель коснется практически всех областей Украины", — отметила она.

О погоде на 9 декабря

Завтра, 9 декабря, еще преобладает морозная погода.

В ближайшую ночь ожидается -4-11 градусов, завтра днем -1-4 градуса. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура. Мокрый снег пройдет на востоке Украины, дожди — в южной части.

На остальной территории завтра – без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве суббота будет холодная. Ночью -5-7 градусов, днем -1-3 градуса. На дорогах – скользко.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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