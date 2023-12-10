Военный корабль Франции атаковали беспилотники со стороны Йемена – что известно

Франция заявила, что один из ее военных кораблей в Красном море атаковали беспилотники. Министерство обороны Франции не уточнило, кто именно обстрелял судно, но указало, что дроны прилетели со стороны Йемена. Оба дрона были перехвачены и сбиты.

Об этом пишут Associated Press и Reuters.

Атаку потерпел фрегат Languedoc, выполняющий миссию Военно-морских сил Франции в Красном море.

Как заявили в Минобороны Франции, беспилотники "налетели прямо на корабль" – один за другим, с интервалом в два часа. Это произошло примерно в 110 километрах от йеменского порта Эль-Ходейда в Красном море.

Между тем йеменское движение хуситов заявило, что они будут атаковать все корабли, следующие в Израиль, независимо от страны происхождения. Хуситы предостерегли все международные судоходные компании от работы с израильскими портами.

Напомним, 3 декабря в Красном море американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению. Позже боевики-хуситы в Йемене заявили о нападениях на два корабля, которые, по их мнению, были связаны с Израилем, но не признали, что целью был корабль ВМС США.

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