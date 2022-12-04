Как созреть авокадо в домашних условиях: полезные лайфхаки

Что делать, если купили незрелое авокадо, как довести его до зрелости в домашних условиях, читайте в материале ТСН.ua

Авокадо содержит все необходимые для организма питательные вещества, витамины Е, С, В6, медь, фолиевую кислоту. Также он является источником жизненно важных жирных кислот, антиоксидантов и противовоспалительных соединений.

При выборе авокадо не всегда можно определить, насколько этот фрукт спел и готов к употреблению, а в продаже часто встречаются недозрелые авокадо.

Как распознать спелый ли авокадо по внешнему виду

Степень зрелости может определить по цвету кожицы: светло-зеленый оттенок говорит о том, что плод не созрел, умеренно зеленого цвета – что плод полежит сутки и созреет, зеленый темный цвет свидетельствует, что плод готов к употреблению.

Если по цвету кожицы трудно определить зрелость фрукта, можно ориентироваться на жесткость плода. Если плод жесткий и жесткий, он еще не созрел, ему нужно полежать еще около недели. Фрукт созрел, если при нажатии чувствуется мягкость.

Как созреть авокадо в домашних условиях

Созревание авокадо с помощью микроволновки

Вымойте авокадо и проколите ножом или вилкой по всей поверхности.

Разрежьте фрукт пополам и удалите сердцевину.

Заверните каждую половинку в пищевую пленку.

Установите микроволновку на низкую температуру на 30 секунд.

Как только он станет мягким, извлеките его из духовки и поместите завернутые половинки под холодную проточную воду.

Этот способ работает лучше всего, когда авокадо почти созрел. Кроме того, микроволновка меняет вкус фрукта, у него не будет любимого маслянистого сливочного вкуса, который мы все знаем.

Как смягчить авокадо в духовке

Этот метод подходит, если нужно сразу съесть авокадо или использовать его в рецепте. Вы должны знать, что этот метод также влияет на вкус и текстуру авокадо.

Разогрейте духовой шкаф до 90 °C.

Заверните авокадо в пергаментную бумагу, затем в алюминиевую фольгу и положите в форму для запекания.

Поставьте в духовку на 10 минут или до тех пор пока плод не созреет и проверяйте его состояние каждые 5 минут

Разверните авокадо и положите его в холодильник на несколько минут, прежде чем есть.

Как созреть авокадо за несколько дней

Если можно подождать несколько дней, авокадо для созревания нужно поместить в пакет. Фрукты выделяют газ, этилен, способствующий созреванию. Если положить плод в любой бумажный пакет, который будет препятствовать выходу этилена, авокадо созреет быстрее. Таким образом, авокадо дойдет до спелости за 5 дней.

Если положить в пакет с авокадо еще другие фрукты, особенно бананы или яблоко, будет еще быстрее – через 3 дня.

Пакет следует держать закрытым, хранить при комнатной температуре. Прямые солнечные лучи попадать на пакет не должны. Периодически проверять фрукт на ощупь.

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