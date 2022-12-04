Як дозріти авокадо в домашніх умовах: корисні лайфгаки

Що робити, якщо купили незрілий авокадо, як довести його до зрілості в домашніх умовах, читайте в матеріалі ТСН.ua

Авокадо містить всі необхідні для організму поживні речовини, вітаміни Е, С, В6, мідь, фолієву кислоту. Також він є джерелом життєво важливих жирних кислот, антиоксидантів та протизапальних сполук

При виборі авокадо не завжди можна визначити, наскільки цей фрукт є стиглим та готовим до вживання, а у продажу часто трапляються недостиглі авокадо.

Як розпізнати чи стиглий авокадо по зовнішньому вигляду

Ступінь зрілості може визначити за кольором шкірки: світло-зелений відтінок говорить про те, що плід не дозрів, помірно зеленого кольору — що плід полежить добу і дозріє, зелений темний колір свідчить, що плід готовий до вживання.

Якщо по кольору шкірки важко визначити зрілість фрукта, можна орієнтуватись на твердість плода. Якщо плід жорсткий та твердий, він ще не дозрів, йому потрібно полежати ще близько тижня. Фрукт дозрів, якщо при натисканні відчувається м’якість.

Як дозріти авокадо в домашніх умовах

Дозрівання авокадо за допомогою мікрохвильової печі

Вимийте авокадо та проколіть його ножем або виделкою по всій поверхні.

Розріжте фрукт навпіл і видаліть серцевину.

Загорніть кожну половинку в харчову плівку

Встановіть мікрохвильову піч на низьку температуру на 30 секунд.

Як тільки він стане м'яким, дістаньте його з духовки та помістіть загорнуті половинки під холодну проточну воду.

Цей спосіб працює найкраще, коли авокадо майже дозрів. Крім того, мікрохвильова піч змінює смак фрукта, у нього не буде улюбленого маслянистого вершкового смаку, який ми всі знаємо.

Як пом'якшити авокадо в духовці

Цей метод підходить, якщо потрібно відразу з'їсти авокадо або використати його в рецепті. Ви повинні знати, що цей метод також впливає на смак та текстуру авокадо.

Розігрійте духовку до 90 °C.

Загорніть авокадо в пергаментний папір, потім в алюмінієву фольгу і покладіть у форму для запікання.

Поставте в духовку на 10 хвилин або до тих пір, поки плід не дозріє і перевіряйте його стан кожні 5 хвилин

Розгорніть авокадо і покладіть його в холодильник на кілька хвилин, перш ніж їсти.

Як дозріти авокадо за декілька днів

Якщо можна почекати кілька днів, авокадо для дозрівання потрібно помістити в пакет. Фрукти виділяють газ, етилен, який сприяє дозріванню. Якщо покласти плід в будь-який паперовий пакет, який буде перешкоджати виходу етилен, авокадо дозріє швидше. Таким чином авокадо дійде до стиглості за 5 днів.

Якщо покласти до пакета з авокадо ще інші фрукти, особливо банани чи яблуко, буде ще швидше — за 3 дні.

Пакет потрібно тримати закритим, зберігати при кімнатній температурі. Прямі сонячні промені потрапляти на пакет не повинні. Періодично перевіряти фрукт на дотик.

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