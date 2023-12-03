Американский эсминец и коммерческие корабли атаковали в Красном море: детали

Эсминец ВМС США атаковали в Красном море с помощью БПЛА и ракет.

В воскресенье, 3 декабря, в Красном море американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Пентагон.

"Мы знаем об сообщениях об атаках на USS Carney и коммерческие судна в Красном море и предоставим информацию, как только она станет доступной", — ответили журналистам в Пентагоне.

Позже представитель министерства отметил, что ущерба и жертв в результате атаки на эсминец не зафиксировано.

Ранее британские военные заявили о возможной атаке беспилотника в Красном море на свое судно, не уточняя подробностей.

Позже боевики-хуситы в Йемене заявили о нападениях на два корабля, которые, по их мнению, были связаны с Израилем, но не признали, что целью был корабль ВМС США.

Напомним, йеменские боевики-хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море.

Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют север Йемена и его побережье Красного моря. С начала войны между Израилем и ХАМАСом хуситы пытаются атаковать Израиль ракетами и беспилотниками.

Читайте также: