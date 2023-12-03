Американський есмінець і комерційні кораблі атакували у Червоному морі: деталі

Есмінець ВМС США атакували у Червоному морі за допомогою БПЛА та ракет.

У неділю, 3 грудня, в Червоному морі американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу.

Про це пише Associated Press з посиланням на Пентагон.

"Ми знаємо про повідомлення про атаки на USS Carney та комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію, щойно вона стане доступною", — відповіли журналістам у Пентагоні.

Пізніше представник міністерства зазначив, що збитків та жертв внаслідок атаки на есмінець не зафіксовано.

Раніше британські військові заявили про ймовірну атаку безпілотника в Червоному морі на своє судно, не уточнюючи подробиць.

Пізніше бойовики-хусити в Ємені заявили про напади на два кораблі, які, на їхню думку, були пов'язаними з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США.

Нагадаємо, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі.

Підтримувані Іраном хусити контролюють північ Ємену і його узбережжя Червоного моря. Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом хусити намагаються атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками.

Читайте також: