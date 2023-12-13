Синоптики попереджають про небезпеку в Карпатах: деталі

Можливе сходження лавин.
Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах. Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.
Про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що значна сніголавинна небезпека утримається щонайменше 13-14 грудня. Йдеться про третій рівень небезпеки на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попередили про складні погодні умови. Сильний туман очікується до кінця доби 12 грудня, а також завтра зранку, 13 грудня. Видимість становитиме лише 200-500 метрів.