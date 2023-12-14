Україна отримала від МВФ третій транш на $900 мільйонів

Україна сьогодні, 14 грудня, отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти, як зазначає відомство, є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

"Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Україна отримала на свої рахунки близько 900 мільйонів доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних видатків", - зазначив також прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що на початку осені 2023 року очільник місії МВФ Гевін Грей заявив, що Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу. У межах чотирирічної кредитної програми МВФ на суму 15,6 мільярдів доларів МВФ передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що в межах реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

Також повідомлялося, що уряд України очікує в грудні отримати 900 млн доларів від МВФ. Очільник Національного банку України Андрій Пишний тоді сказав, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в 900 мільйонів доларів, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом 15,6 мільярда доларів становить 115 мільярдів у базовому варіанті та 140 мільярдів у негативному.

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