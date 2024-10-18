Відкрито 100-річну капсулу часу з інструкцією: що було всередині (відео)

Національний музей і меморіал Першої світової війни в Канзас-Сіті, штат Міссурі, США, відкрив 100-річну капсулу часу, яка містила предмети, зокрема газети і лист 30-го президента Калвіна Куліджа.

Про це пише UPI.

Капсула часу була замурована в музейній Меморіальній вежі Свободи 1924 року з інструкцією відкрити контейнер через 100 років. Капсула часу нагадувала про відкриття меморіалу.

Музей витягнув капсулу часу з пам'ятника влітку, і цей процес був ускладнений товстим шаром вапняку і бетону. За словами чиновників, вилучення також ускладнювалося наявністю нітратної плівки в контейнері, яка, як відомо, є легкозаймистою.

Вміст капсули часу було розкрито під час церемонії в середу, 16 жовтня. Серед предметів були копія Конституції США, газети, Біблія та копія оголошення війни США від квітня 1917 року.

У коробці також були листи, зокрема, від президента Калвіна Куліджа та декількох командирів союзників, які були присутні на церемонії закладання Меморіалу Свободи 1921 року.

Капсула часу також містила друкарську форму від 1 листопада 1921 року з газети Kansas City Star.

Мідна коробка містила декілька вигравіруваних підписів людей, яких офіційні особи не змогли ідентифікувати, але вважається, що вони були членами команди, яка збирала капсулу часу.

Нагадаємо, у Франції студенти-археологи знайшли записку 200-річної давності. Послання від колеги з 19 століття стало несподіванкою для археологів.

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