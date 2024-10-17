Скандал у Черкасах: жорстока бійка у Свято-Михайлівському кафедральному соборі — що трапилося

Прихильники Московського патріархату увірвались до Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах, який перейшов до ПЦУ. У самісінькому храмі спалахнула жорстока бійка. Люди кидалися всім, що потрапляло під руку. Без постраждалих не обійшлося.

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Перехід до ПЦУ

Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це вранці 17 жовтня у фейсбуці повідомив військовий капелан Володимир Рідний. За його словами, відтепер храм став гарнізонним. На його території створять осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

Бійка у храмі

Однак, із цими змінами не погодилися прихильники Московського патріархату. Вони взялися штурмувати храм, проламали ворота і застосували перцевий балончик проти інших відвідувачів. Відповідні кадри опублікували у місцевих телеграм-каналах.

Сутички тривали просто у храмі. На відео видно, що в приміщенні спалахнула бійка. Люди кидалися різними предметами, застосовували палиці та намагалися чи то пожбурити лавки, чи звести з них барикади під дверима. Учасники інциденту також розпилювали газові балончики в церкві.

Згодом на території храму пролунали звуки, схожі на постріли.

На місце інциденту прибули поліція та медики, до яких вже звернулись перші потерпілі.

За словами речниці головного управління нацполіції в Черкаській області Зої Вовк, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускали. Старший військовий капелан отець Назарій у коментарі Суспільному розповів, чому, на його думку, важливо, щоб цей храм перейшов у підпорядкування ПЦУ.

“Російська православна церква окупувала територію Свято-Михайлівського собору і лицемірно називається Українською церквою. Але по факту ми чули їхні служби, де вони вже поминають патріарха Кіріла, не моляться за українське військо. Це якраз той храм, який будували черкащани, владика Софроній, який був великим патріотом, але, на жаль, не дожив до того часу, коли зміг перейти до Православної Церкви України, він цього дуже чекав. Тому сьогодні це зробили. Треба звільняти всю Україну від російської окупації і духовної російської окупації".

Військовий капелан Володимир Рідний опублікував відеозвернення, у якому закликав містян прийти на місце події і відстояти свій храм та забрати його в московського патріархату.

Реакція мера

Згодом з такою ж заявою до місцевих звернувся міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

На заклик відреагували чимало людей, тому вже за деякий час територія храму мала ось такий вигляд.

За кілька хвилин на місці знову зчинилася сутичка.

Вже за деякий час митрополит Феодосій та прихильники московського патріархату таки покинули територію храму.

До речі, відомо, що найбільший в Україні православний храм перейшов до ПЦУ ще 12 червня 2024 року, а дивлячись на заголовки у Z-пабліках та навіть офіційних російських ZМІ про нібито "українських нацистів-сатаністів" та суцільну брехню, одразу зрозуміло, в чому була мета сьогоднішніх провокацій і КОМУ така картинка була вигідна.

А за фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження. Як з’ясували правоохоронці, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень.

“Інцидент стався зранку 17 жовтня між вірянами. Поліцейські відреагували на подію та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Поліцейські негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах. Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцією статті — позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Слідчі дії тривають.”

Нагадаємо, в селі Іза Хустського району на Закарпатті парафіяни місцевої цервки УПЦ МП перекрили дорогу, а потім прийшли до стін Хустського РТЦК через те, що працівники ТЦК доправили до військкомату священослужителів їхньої церкви.

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