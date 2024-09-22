На Закарпатті прихожани УПЦ МП влаштували бунт під ТЦК: вимагали випустити їхніх попів

Парафіяни УПЦ МП прийшли під стіни Хустського РТЦК , поставали на коліна, почали співати молитви і вимагали відпустити їхніх священників.

В селі Іза Хустського району на Закарпатті парафіяни місцевої цервки УПЦ МП перекрили дорогу, а потім прийшли до стін Хустського РТЦК через те, що працівники ТЦК доправили до військкомату священослужителів їхньої церкви.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола і опублікував відповідні відео.

"Прихожани прийшли під стіни Хустського РТЦК та СП, поставали на коліна і почали співати молитви, а в кінці скандувати "священнику". За моєю інформацію, у доставлених в ТЦК священників перевірили обліково-військові документи і видали повістки на іншу дати. Вони пройшли ВЛК і можуть бути мобілізовані", – повідомив Глагола.

Пізніше нардеп-утікач Артем Дмитрук і Telegram-канали, пов'язані з УПЦ МП, повідомили, що попи Московського патріархату вийшли з ТЦК.

За словами нардепа-втікача, один із священників МП, який приїхав на Закарпаття з Одещини, погодився за 3 дні приїхати назад додому, і прийти до ТЦК Одеси. Інший, місцевий піп УПЦ МП нібито має з'явитися до ТЦК аж через місяць.

У Закарпатському ОТЦК інцидент поки не коментували.

Раніше адвокат розповідав, що сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації.

Відповідно до нової редакції закону про мобілізацію для священнослужителів не передбачено ні відстрочки, ні броні, ні альтернативної служби.

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