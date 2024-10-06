В Україні підвищать ціни на оформлення документів: наскільки зростуть послуги

Від 7 жовтня вУкраїні змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Про це повідомляють у Паспортному сервісі.

Нині тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;

Обмін посвідчення водія - 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;

Проставлення апостиля - 650 грн.

Наскільки зросли ціни

Тоді як раніше вартість послуг з питань оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки становить:

Оформлення ID-картки вперше (по досягненню 14-річного віку) — 540 ₴

Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку — 990 ₴ (у звичайному порядку), 1 360 ₴ (у терміновому порядку)

Обмін ID-картки — 990 ₴ (у звичайному порядку), 1 360 ₴ (у терміновому порядку).

"Фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг - напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна закриває підрозділ "Паспортного сервісу" в Туреччині. У Стамбулі проєкт був експериментальним.

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