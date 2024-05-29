Україна закриває "Паспортний сервіс" в одній з країн

Отримати паспортні послуги можна буде у закордонних філіях в інших країнах.

Україна закриває підрозділ "Паспортного сервісу" в Туреччині. У Стамбулі проєкт був експериментальним.

Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби.

"У разі виникнення питань, звертайтеся до ДП "Документ" через офіційні ресурси: електронну адресу, вебсайт, контакт-центр, соцмережі: Facebook, Instagram", - наголосили у службі.

Речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе у коментарі "Укрінформу" пояснив, що причина закриття "Паспортного сервісу" - закінчення експериментального проєкту, у межах якого він діяв у цій країні. Отримати паспортні послуги громадяни України можуть у закордонних філіях ДП "Документ" в Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.

Зауважимо, що 16 лютого 2023-го в Мінреінтеграції поінформували, що український паспортний сервіс став доступний у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше "Паспортному сервісі" повідомили, хто з чоловіків зможе отримати документи за кордоном. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспорт тільки на території України.

Читайте також: