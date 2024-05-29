Украина закрывает "Паспортный сервис" в одной из стран

Получить паспортные услуги можно в зарубежных филиалах в других странах.

Украина закрывает подразделение "Паспортного сервиса" в Турции. В Стамбуле проект был экспериментальным.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

"В случае возникновения вопросов обращайтесь в ГП "Документ" через официальные ресурсы: электронный адрес, вебсайт, контакт-центр, соцсети: Facebook, Instagram", — отметили в службе.

Представитель Государственной миграционной службы Гага Кикнадзе в комментарии "Укринформу" пояснил, что причина закрытия "Паспортного сервиса" — окончание экспериментального проекта, в рамках которого он действовал в этой стране. Получить паспортные услуги граждане Украины могут в зарубежных филиалах ГП "Документ" в Германии, Италии, Словакии, Испании, Чехии и Польше.

Отметим, что 16 февраля 2023 г. в Минреинтеграции проинформировали, что украинский паспортный сервис стал доступен в Стамбуле.

Напомним, ранее "Паспортному сервису" сообщили, кто из мужчин сможет получить документы за границей. Так, мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорт только на территории Украины.

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