На півдні Ізраїлю стався теракт: багато постраждалих, загинула віськова - ЗМІ

На півдні Ізраїлю, у місті Беер-Шева, на центральному автовокзалі зловмисник відкрив вогонь, внаслідок чого загинула одна людина, а більше десятка отримали поранення.

Про це написало видання The Times of Israel.

Повідомляється, що, служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомила, що медики надали допомогу 11 постраждалим. Серед них була 25-річна жінка, яка згодом померла від поранень. За інформацією ЗМІ, вона служила в прикордонній варті Ізраїлю.

У лікарні Сорока перебуває жінка віком 20 років у стані середньої тяжкості та четверо 20-річних чоловіків, які також отримали вогнепальні поранення. Ще п'ятеро постраждалих перебувають у задовільному стані.

Згідно з деякими повідомленнями, нападник встиг вчинити ще один напад, використовуючи вогнепальну та холодну зброю. За даними телеграм-каналів, особу терориста встановлено — це 29-річний Ахмад Саїд Акабі, який є громадянином Ізраїлю і походить з бедуїнського села Хура. Відомо, що в 2015 році його родич також скоїв напад на тому ж вокзалі, вбивши ізраїльського солдата.

Нагадаємо, CNN повідомило, що Ізраїль відмовився гарантувати США, що не вдарить по ядерних обʼєктах Ірану. Влада Ізраїлю не дала обіцянок, що утримається від атак на ці об'єкти.

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