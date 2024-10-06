Є відстрочка чи бронь, але прийшла повістка: що робити

Потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки навіть тоді, коли людина має відстрочку або бронювання, але отримала повістку.

Про це в ефірі "Апостроф TV" повідомив адвокат Ростислав Кравець.

Фахівець зазначив, що військовослужбовці вже не є військовозобов’язаними, а тому мають бути зняті з військового обліку. Щодо військовозобов'язаних із відстрочкою чи бронюванням, то вони мають з’явитися до ТЦК.

"Існує дуже велика проблема з цим, тому що черги великі. ТЦК просто завалені питаннями щодо відстрочки мобілізації, проходження ВЛК, належний військовий облік. В деяких ТЦК є черги до листопада", - сказав він.

Адвокат нагадав, що в листопаді закінчується період мобілізації. Втім, ймовірно, його подовжать. У листопаді особи, які отримали відстрочки від мобілізації, не заброньовані, "повинні повторно її оновити".Ті, хто займається військовим обліком, мають звернути на це увагу.

"Щоб не 8-го листопада говорити, що "ні, не потрібно приходити", а люди будуть записуватися, будуть створюватися черги. Тому що більшість громадян все ж таки законослухняні. Їм сказали, що треба прийти після закінчення відстрочки, - вони прийдуть. Але, що це дасть? Чергове просто створення ажіотажу в ТЦК? Черги на місяці?", - сказав адвокат.

Нагадаємо, від 2 жовтня підприємства більше не можуть бронювати військовозобов'язаних, які не уточнили свої дані до 16 липня або порушили правила військового обліку чи перебувають у розшуку.

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