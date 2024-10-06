Есть отсрочка или бронь, но пришла повестка: что делать

Нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки даже тогда, когда человек имеет отсрочку или бронирование, но получил повестку.

Об этом в эфире "Апострофа TV" сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Специалист отметил, что военнослужащие уже не являются военнообязанными, а потому должны быть сняты с военного учета. Что касается военнообязанных с отсрочкой или бронированием, то они должны явиться в ТЦК.

"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами отсрочки мобилизации, прохождения ВЛК, надлежащего военного учета. У некоторых ТЦК есть очереди до ноября", — сказал он.

Адвокат напомнил, что в ноябре истекает период мобилизации. Впрочем, вероятно, его продлят. В ноябре лица, получившие отсрочки от мобилизации, не забронированы, "должны повторно ее обновить". Те, кто занимается военным учетом, должны обратить на это внимание.

"Чтобы не 8 ноября говорить, что "нет, не нужно приходить", а люди будут записываться, будут создаваться очереди. Потому что большинство граждан все же законопослушны. Им сказали, что надо прийти после окончания отсрочки, — они придут". Но что это даст? Очередное просто создание ажиотажа в ТЦК? Очереди на месяце?", — сказал адвокат.

Напомним, от 2 октября предприятия больше не могут бронировать военнообязанных, которые не уточнили свои данные до 16 июля или нарушили правила военного учета или находятся в розыске.

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