Россия нанесла ракетный удар по Одессе: какие последствия

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Россия продолжает наносить удары по городам Украины. Вечером 18 октября в результате российской ракетной атаки в Одессе была повреждена жилая застройка.

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация.

«На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы. В настоящее время тревога объявлена из-за движения вражеских ударных БПЛА над Одесщиной», — говорится в сообщении.

Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили про ракетную опасность для Одесской области.

Напомним, в Одессе СБУ задержала российского агента, собиравшего координаты мобильных групп ПВО и штурмовой бригады "Лють" для ракетно-дроновых атак. Его целями были базы полиции и подразделения ПВО.

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