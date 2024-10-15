В Одессе снова "пострадал" памятник Пушкину (фото, видео)

Бюст уже не в первый раз подвергается атаке, активисты таким образом требуют его демонтажа.

Памятник Пушкину в Одессе, расположенный на Приморском бульваре, стал жертвой вандализма: его облили краской. Местные власти отказывались снести его.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналі.

- Памятник Пушкину в Одессе снова красный) Как думаете, сколько времени он еще простоит? Ветры осенью бывают очень сильные, – говорится в сообщении.

Памятник Пушкину в Одессе/Фото: t.me/DecolonizationUkrain

Еще до российского вторжения в Украину активно обсуждали возможность сноса памятника Пушкину в Одессе. После войны местные жители и активисты вновь выступили с требованием демонтажа статуи, поскольку она символизирует русскую культуру. Однако власти города отвергли это предложение. Мэр Геннадий Труханов подчеркнул, что памятник занесен в реестр ЮНЕСКО, поэтому его сносить нельзя.

Напомним, 7 октября в Одессе женщина попыталась прикрепить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II, но ее действия были остановлены прохожими.

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