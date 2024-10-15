В Одесі знову "постраждав" пам'ятник Пушкіну (фото, відео)

Пам'ятник Пушкіну в Одесі, розташований на Приморському бульварі, став жертвою вандалізму: його облили фарбою. Місцева влада відмовлялася знести його. Це вже вдруге за два тижні.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

- Пам'ятник Пушкіну в Одесі знову червоний) Як думаєте, скільки часу він ще простоїть? Вітри восени бувають дуже сильні, - йдеться у повідомленні.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі / Фото: t.me/DecolonizationUkrain

Ще до російського вторгнення в Україну активно обговорювали можливість знесення пам'ятника Пушкіну в Одесі. Після початку війни місцеві жителі та активісти знову виступили з вимогою демонтажу статуї, оскільки вона символізує російську культуру. Проте влада міста відкинула цю пропозицію. Мер Геннадій Труханов підкреслив, що пам'ятник занесений до реєстру ЮНЕСКО, тому його зносити не можна.

Нагадаємо, 7 жовтня в Одесі жінка спробувала прикріпити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але її дії були зупинені перехожими.

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