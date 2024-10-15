Енергетичне співтовариство спростувало чергову дезінформацію експерта Харченка

Енергетичне співтовариство ЄС офіційно спростувало чергову маніпуляцію енергетичного експерта Олександра Харченка, який напередодні передбачав зупинку імпорту електроенергії в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Енергетичного співтовариства.

«Твердження про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС взимку, є оманливими. Імпорт енергоресурсів в Україну має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року, коли доступ до електроенергії необхідний для забезпечення основних послуг і добробуту населення», - йдеться в спростуванні.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства шкодує, що адресований НКРЕКП внутрішній лист, був використаний для поширення відвертих маніпуляцій.

Це уже не перший випадок, коли Енергетичне співтовариство чи інші офіційні органи змушені спростовувати прогнози чи заяви експерта Харченка.

Напередодні заяву експерта Харченка про зупинку імпорту активно використовувала російська пропаганда у своїх спробах посіяти паніку в українському суспільстві.