Енергетична ставка: Зеленський розповів про підготовку до зими

На енергетичній Ставці основна увага приділялася комплексній підготовці до зими. Були доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", – наголосив український лідер.

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

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