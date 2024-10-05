Стало відомо, коли і де Зеленський покаже план перемоги

Президент України Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн.

Про це повідомляється у Телеграм - каналі голови держави.

"Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію", - повідомляється.

Президент подякував усім, хто допомагає захищати Україну, Європу та світ.

Нагадаємо, високопоставлений західний чиновник заявляв, що "земля в обмін на членство в НАТО – це єдина реальна стратегія, і всі це знають". Він говорив, що "ніхто не скаже цього вголос, але це єдиний варіант на столі". МЗС спростувало інформацію Financial Times про те, що міністр закордонних справ обговорював на приватних зустрічах під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку можливі територіальні компроміси для досягнення миру.

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