На Полтавщині у пожежі загинула вся родина

На Полтавщині, у селі Слобідка, під час пожежі трагічно загинула родина.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Попередньо встановлено, що вночі у приватному будинку в селі Слобідка сталася пожежа. Після повної її ліквідації в приміщенні виявлено четверо осіб без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина: чоловік 1987 року народження, жінка 1993 року народження, їхні малолітні син та донька 2020 року народження.

Для встановлення причин смерті тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

Причини та обставини події з'ясовує слідство.

Раніше стало відомо, що четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді на Харківщині, ще двоє людей мають опіки.

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