В Україні стрміко здорожчали продукти: у НБУ озвучили причини

Інфляція зросла також у вересні приблизно до 8,0%.

У серпні споживча інфляція пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі. Один з чинників - пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок скорочення пропозиції через посуху.

Про це йдеться у монетарному огляді НБУ за жовтень 2024 року.

Зазначається, що більшість непродовольчих товарів стрімко здорожчали під впливом курсового чинника.

"Базова інфляція зросла до 6,5% р/р з 5,7% р/р у липні. Така динаміка випереджала траєкторію липневого прогнозу НБУ передусім унаслідок стрімкого зростання цін на оброблені продукти харчування через вторинні ефекти подорожчання сировини та зростання виробничих витрат", - йдеться в повідомленні.

Тоді як зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.

"Подорожчання тютюнових виробів дещо сповільнилося, проте ціни на них зростали доволі високими темпами, в тому числі під впливом боротьби з тіньовою продукцією. Крім того, пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник", - зазначили в НБУ.

Додамо, національний банк України торік відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Читайте також: