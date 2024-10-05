В Украине резко подорожали продукты: в НБУ озвучили причины ускорение инфляции

Инфляция выросла также в сентябре примерно на 8,0%.

В августе потребительская инфляция ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Один из факторов – ускорение продовольственной инфляции вследствие сокращения предложения из-за засухи.

Об этом говорится в монетарном обзоре НБУ за октябрь 2024 года.

Отмечается, что большинство непродовольственных товаров стремительно подорожало под влиянием курсового фактора.

"Базовая инфляция выросла до 6,5% г/г с 5,7% г/г в июле. Такая динамика опережала траекторию июльского прогноза НБУ прежде всего вследствие стремительного роста цен на обработанные продукты питания из-за вторичных эффектов удорожания сырья и роста производственных затрат ", – говорится в сообщении.

В то время как рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

"Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора", — отметили в НБУ.

Добавим, что национальный банк Украины в прошлом году отказался от фиксации официального курса гривны к доллару. За это время доллар подорожал почти на 13% по ряду причин.

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