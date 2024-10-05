Стало известно, когда и где Зеленский покажет план победы

Президент отметил, что будут представлены четкие моменты для справедливого окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате Рамштайн.

Об этом сообщается в Телеграмм – канале главы государства.

"Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решимость партнеров и усиление Украины – то, что способно остановить российскую агрессию", — сообщается.

Президент поблагодарил всех, кто помогает защищать Украину, Европу и мир.

Напомним, высокопоставленный западный чиновник заявлял, что "земля в обмен на членство в НАТО – это единственная реальная стратегия и все это знают". Он говорил, что "никто не скажет этого вслух, но это единственный вариант на столе". МИД опроверг информацию Financial Times о том, что министр иностранных дел обсуждал на частных встречах во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке возможные территориальные компромиссы для достижения мира.

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