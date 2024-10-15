Тонни заборонених хімікатів: поліція Іспанії вилучила контрабанду, що прямувала до РФ

Хімічна продукція постачалася до Росії через підставну компанію, якою керують громадяни з РФ.

Іспанська поліція вилучила 13 тонн заборонених хімікатів, зокрема, "можливих" компонентів хімічної зброї, які прямували до Росії, незважаючи на антиросійські санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявою поліції, наразі заарештовано чотирьох підозрюваних учасників злочинного угруповання, що, ймовірно, намагалося обійти санкції Заходу, незаконно постачаючи хімічну продукцію до Росії через підставну компанію, якою керують "громадяни російського походження".

У Нацполіції та податковій службі заявили, що під час розслідування було виявлено факт того, що хімічні речовини, які перебувають під міжнародними санкціями, а деякі з них є можливими прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин, експортувалися в минулому за допомогою цієї структури компанії.

У заяві служб не йдеться про те, які саме хімікати було вилучено під час операції.

Де саме виявили хімікати

Хімічну продукцію виявили в контейнері в порту Барселони. Чотирьох підозрюваних заарештували в сусідніх селах Сант-Феліу-де-Гішольс, Серданьола-дель-Вальєс і Санта-Перпетуа-де-Могода. Їх звинувачують у контрабанді заборонених товарів.

Поліція повідомила, що іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту до Росії хімічної продукції, що підпадає під міжнародні санкції.

Виявилося, що в іспанської компанії була дочірня компанія в Москві, яка отримувала хімікати, а також кілька підставних компаній у Вірменії та Киргизстані, щоб приховати справжнє призначення товарів, які пізніше були перенаправлені до Росії, додали вони.

Про що заявляє ЄС

Європейський Союз, який запровадив широкі санкції проти РФ від 2022 року, заявив, що робить кроки проти компаній, які постачають товари подвійного призначення до Росії через країни Центральної Азії, щоб обійти санкції.

США та Британія звинуватили РФ в порушенні міжнародної заборони на використання хімічної зброї на полі бою в Україні, а Лондон запровадив санкції проти військ, які, за його словами, брали участь у її застосуванні.

Однак Росія неодноразово заперечувала ці звинувачення, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у травні, що Москва дотримується зобов’язань за договором про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, попри санкції РФ купує промислові товари у ФРН. Це виявили розслідувачі мережі SWR.

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