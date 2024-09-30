ЄС запровадить новий режим санкцій проти російських гібридних загроз - ЗМІ

Європейський Союз вирішив запровадити новий режим санкцій, який буде зосереджений на гібридних загрозах з боку Росії.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі X.

Посли ЄС планують обговорити цей новий тематичний режим санкцій 2 жовтня, а його формалізація відбудеться наступного тижня. Хоча наразі немає конкретних імен, вони можуть бути додані в майбутньому. Спочатку ЄС розглядав можливість запровадження загального режиму санкцій, але врешті-решт зосередився на загрозах, що походять з Росії.

Цей новий режим санкцій стане частиною ширшого пакета заходів, які ЄС вже запровадив у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Санкції охоплюють різні сфери, зокрема фінанси, енергетику, торгівлю, транспорт, візи та персональні обмеження, і мають на меті чинити економічний тиск на Росію для припинення агресії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії та Північної Кореї. Вони стосуються незаконних платіжних каналів між Росією та КНДР.

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