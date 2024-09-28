У Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Британський санкційний офіс (OFSI) оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення до України.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії.

Повідомляється, що компанія ICSL надавала послуги з управління нерухомим майном фізичній особі, яка перебуває під санкціями й активи якої у Великій Британії заморожені.

У відомстві наголосили, що ICSL у 2022-2023 роках "здіснила або отримала 26 платежів", попри те що "знала чи мала розумні підстави підозрювати, що послуги порушують фінансові санкції".

Компанія, додали у відомстві, не заперечувала щодо штрафу і виплатила його в повному обсязі.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції щодо десяти кораблів "тіньового флоту" РФ, які, за її словами, використовують незаконні методи, щоб уникнути обмежень Заходу на російську нафту

Загалом, Велика Британія запровадила санкції проти 15 суден та організацій, залучених до російського сектору СПГ, і ми продовжуватимемо боротися з цим важливим джерелом фінансування незаконної війни Путіна в Україні.

Україна запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та Китаю

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