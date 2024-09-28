В Великобритании выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

Британский санкционный офис (OFSI) оштрафовал компанию Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщило Министерство финансов Великобритании.

Сообщается, что компания ICSL предоставляла услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу и активы которого в Великобритании заморожены.

В ведомстве подчеркнули, что ICSL в 2022-2023 годах "осуществила или получила 26 платежей", несмотря на то, что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции".

Компания, добавили в ведомстве, не возражала по поводу штрафа и выплатила его в полном объеме.

Напомним, Великобритания ввела санкции в отношении десяти кораблей "теневого флота" РФ, которые, по ее словам, используют незаконные методы во избежание ограничений Запада на российскую нефть

В целом Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, вовлеченных в российский сектор СПГ, и мы будем продолжать бороться с этим важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине.

Украина ввела новые санкции против России, Ирана и Китая

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