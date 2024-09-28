В Великобритании выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

Компания выплатила сумму штрафа в полном объеме.
Британский санкционный офис (OFSI) оштрафовал компанию Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину.
Об этом сообщило Министерство финансов Великобритании.
Сообщается, что компания ICSL предоставляла услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу и активы которого в Великобритании заморожены.
В ведомстве подчеркнули, что ICSL в 2022-2023 годах "осуществила или получила 26 платежей", несмотря на то, что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции".
Компания, добавили в ведомстве, не возражала по поводу штрафа и выплатила его в полном объеме.
Напомним, Великобритания ввела санкции в отношении десяти кораблей "теневого флота" РФ, которые, по ее словам, используют незаконные методы во избежание ограничений Запада на российскую нефть
В целом Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, вовлеченных в российский сектор СПГ, и мы будем продолжать бороться с этим важным источником финансирования незаконной войны Путина в Украине.
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