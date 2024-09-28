Оккупанты атаковали дома в Доброполье: есть раненые

Нападение произошло в 02:05, под ударами оказался центр с густой жилой застройкой.

Российские войска атаковали город Доброполье в ночь на 28 сентября, в результате чего семь человек получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Войска РФ атаковали Доброполье в 02:05, под ударами оказался центр с густой жилой застройкой.

"Средства поражения попали по многоквартирным и частным домам, где в своих домах получили телесные повреждения разной степени тяжести 7 горожан", — говорится в сообщении.

После атаки в больницу были доставлены пять мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя жена одного из них и 65-летняя женщина. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и колото-резаные раны.

Кроме частично сгоревших жилых домов повреждены административное здание и гараж. Определяется тип оружия, которое использовали русские войска при атаке.

Напомним, кафиры захватили Тимофеевку в Донецкой области.