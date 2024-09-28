В Украине снова подорожал популярный овощ

Цены на огурцы ползут вверх.
На этой неделе украинские производители тепличных огурцов повысили цены на свою продукцию. Одной из причин такой ситуации стало ограниченное предложение огурцов на рынке.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
В частности, 27 сентября, тепличные комбинаты продавали огурцы по 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Операторы рынка объяснили, что рост цен на этот овощ связан с несколькими факторами. В частности, это произошло из-за ограниченного предложения огурца на рынке, поскольку продукция открытой почвы в продажу уже практически не поступает.
"Кроме того, к уборке урожая огурцов второго оборота пока приступили не все тепличные комбинаты, причем выборки у них достаточно небольшие из-за прохладной и пасмурной погоды", – говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что тепличные огурцы на рынке Украины стоят уже в среднем вдвое дороже, чем за аналогичный период 2023 года. Многие игроки рынка не исключают возможности дальнейшего удорожания огурцов из-за активного спроса.
Ранее сообщалось, что в Украине рост цен на продукты может ускориться в сентябре-октябре. В частности могут подорожать овощи и молочные продукты.
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