В Україні знову здорожчав популярний овоч

Цього тижня українські виробники тепличних огірків підвищили ціни на свою продукцію. Однією з причин такої ситуації стала обмежена пропозиція огірків на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 27 вересня, тепличні комбінати продавали огірки по 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оператори ринку пояснили, що зростання цін на цей овоч пов'язане з декількома факторами. Зокрема, це сталося через обмежену пропозицію огірка на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить.

"Крім того, до збирання врожаю огірків другого обороту поки приступили не всі тепличні комбінати, причому вибірки в них досить невеликі через прохолодну та похмуру погоду", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що наразі тепличні огірки на ринку України коштують уже в середньому вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року. Багато гравців ринку не виключають можливості подальшого здорожчання огірків через активний попит.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростання цін на продукти може прискоритися у вересні-жовтні. Зокрема, можуть здорожчати овочі та молочні продукти.

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