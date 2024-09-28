Окупанти атакували будинки в Добропіллі: є поранені

Напад відбувся о 02:05, під ударами опинилося середмістя з густою житловою забудовою.

Російські війська атакували місто Добропілля в ніч на 28 вересня, внаслідок чого семеро осіб отримали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Війська РФ атакували Добропілля о 02:05, під ударами опинилося середмістя з густою житловою забудовою.

"Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян", - йдеться у повідомленні.

Після атаки до лікарні було доставлено п’ять чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річна дружина одного з них та 65-річна жінка. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, черепно-мозкові травми, струс головного мозку та колото-різані рани.

Крім житлових будинків, які частково згоріли, пошкоджено адміністративну будівлю та гараж. Визначається тип зброї, яку використовували російські війська під час атаки.

Нагадаємо, окупанти захопили Тимофіївку в Донецькій області.