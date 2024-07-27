Окупанти змінили пріоритети на Донбасі: що про це відомо

Росіянам, імовірно, не вистачає ресурсів для активізації дій в районі Авдіївки.

Розгортання зони оборони Центрального угруповання окупаційних військ свідчить про те, що російське військове командування може вважати малоймовірним швидке тактичне просування в районі Авдіївки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Командування РФ може покласти на Центральне угруповання військ контроль за основними наступальними зусиллями Росії в Донецькій області.

В ISW нагадали, що напередодні наступальної операції РФ із захоплення Авдіївки від жовтня 2023 року до лютого 2024 року російські війська перекинули Центральне угруповання військ із району Кремінної на Авдіївський напрямок і приступили до зосередження в цьому районі майже всіх підрозділів Центрального військового округу (ЦВО), дислокованих в Україні.

Окупанти почали наступальну операцію на Торецьк у середині червня 2024 року. Відповідальність за неї покладено на Центральне угруповання військ, яке передислокувало більшу частину 27-ї мотострілецької дивізії ОМС з району Авдіївки до Нью-Йорка.

Розгортання зони оборони Центрального угруповання військ свідчить про те, що російське військове командування може вважати малоймовірним швидке тактичне просування в районі Авдіївки.

"Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на зменшенні обмежень у матеріальній і живій силі України чи конкретно на оцінці неспроможності Центрального угруповання військ виконати поставлені завдання", - йдеться у звіті ISW.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи.

"Звільнена" окупантами Авдіївка

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