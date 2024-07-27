Моді після обіймів з Путіним збирається до України - ЗМІ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може у серпні відвідати Україну. Візит може стати для нього першим за час війни.

Про це повідомило видання WION з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

За даними журналістів, візит Моді до України планується найімовірніше на 23 серпня. Це виданню підтвердили декілька співрозмовників у дипломатичних колах Делі. Офіційної інформації нараз немає.

Нагадаємо, прем'єр Індії обіймався з Путіним в день удару РФ по "Охматдиту. Президент Володимир Зеленський відреагував на такий вчинок індійського політика, нагадавши про те, що у день його зустрічі з диктатором Путіним російська ракета "влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись по маленьких онкохворих". Загалом 8 липня РФ вбила в Україні майже 40 людей.

Також Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні. З його слів, неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід сісти за стіл переговорів.

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