Олімпійські ігри-2024: хто транслює змагання, де дивитися

ХХХIII літня Олімпіада триватиме від 26 липня до 11 серпня в Парижі.

Від 26 липня до 11 серпня в Парижі (Франція) відбудуться головні мультиспортивні змагання планети – Олімпійські ігри-2024.

Це XXXIII в історії літня Олімпіада. Участь у ній візьмуть 10 500 спортсменів із 206 країн. Загалом буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на ОІ-2024 представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту. Найбільше представництво "синьо-жовті" матимуть у легкій атлетиці – 25 спортсменів.

Зазначимо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

Де дивитися Олімпійські ігри-2024

В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 є "Суспільне Мовлення".

Дивитися трансляції змагань можна на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо), а також телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Крім того, спортивні події Олімпіади-2024 будуть транслюватися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

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