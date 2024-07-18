Олімпіада-2024: хто та в яких видах спорту представить Україну

На Іграх у Парижі виступлять 140 українських спортсменів.

Від 26 липня до 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри-2024. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Як повідомив офіційний сайт НОК України, нашу державу на ОІ-2024 представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту.

Найбільше представництво Україна на Іграх-2024 матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів.

До вашої уваги список усіх українських учасників Олімпіади-2024 за видами спорту.

Бадмінтон: Поліна Бугрова

Бокс: Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський, Олександр Хижняк

Боротьба: Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)

Брейкінг: Катерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнєцов

Важка атлетика: Каміла Конотоп

Велоспорт: Яна Беломоїна, Юлія Бірюкова, Олександр Гудима, Анатолій Будяк

Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Академічне веслування: Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара

Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов

Спортивна гімнастика: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Художня гімнастика: Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Таїсія Онофрійчук, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна

Дзюдо: Дар'я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов, Богдан Ядов

Легка атлетика: Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук, Мар'яна Шостак

Плавання: Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова

Синхронне плавання: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

Скелелазіння: Ярослав Ткач, Євгенія Казбекова

Стрибки у воду: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа

Стрільба з лука: Вероніка Марченко, Михайло Усач

Кульова стрільба: Віктор Баньків, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич, Сергій Куліш

Стендова стрільба: Ірина Маловічко

Сучасне п'ятиборство: Олександр Товкай, Владислав Чекан, Валерія Перемикіна

Теніс: Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

Настільний теніс: Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцька

Фехтування: Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсеній Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгій Єрмаков, Дмитро Криськів, Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Олександр Мартинюк, Микола Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Володимир Салюк, Данило Сікан, Олексій Сич, Максим Таловєров, Олег Федор, Кіріл Фесюн, Максим Хлань

Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

140 українців готові до Олімпіади в Парижі! На що можемо розраховувати

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