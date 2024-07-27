Єрмак: Україна отримає більше систем Patriot

Україна отримає більше систем ППО Patriot від Заходу.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Систем Patriot буде більше", - написав він.

Водночас Єрмак не уточнив деталей потенційних додаткових постачань систем ППО у розпорядження ЗСУ.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо. Наразі є позитивне рішення партнерів про п'ять систем ППО, на які Київ чекає.

За словами глави держави, Україна також отримає десятки інших систем та ракет.

"У результаті саміту НАТО маємо позитивні рішення щодо посилення нашої ППО. Додатково, ми отримаємо 5 систем Patriot від наших партнерів, а також десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т і ракет", - сказав Зеленський.

Нові Patriot та ППО, безпекові угоди, підтримка відновлення — Зеленський звітував про візит до США