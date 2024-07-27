Вночі РФ атакувала ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 27 липня армія РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та чотирма ударними безпілотниками Shahed". Сили ППО приземлили ракету і 11 БпЛА різних типів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни атакували ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а Shahed - із російського Приморсько-Ахтарська.

"Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях", - наголосив Олещук.

Протягом минулої доби та від початку цієї ППО було знищено вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БпЛА "Supercam", один ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", один БпЛА - тип встановлюється, два баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Як повідомлялося, в Україні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про БпЛА.

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