В Україні оголошена повітряна тривога: де лунають сирени

Перебувайте в укриттях до відбою.

У Київській та ряді інших областей була оголошена повітряна тривога.

Про це попередили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

"БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний!", - так пояснили військові причину оголошення повітряної тривоги.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.

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Нагадаємо, що раніше у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.

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