В Україні оголошена повітряна тривога: де лунають сирени

Перебувайте в укриттях до відбою.
У Київській та ряді інших областей була оголошена повітряна тривога.
Про це попередили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
"БпЛА в південній частині Київської області, курс північно-західний!", - так пояснили військові причину оголошення повітряної тривоги.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.
Нагадаємо, що раніше у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.
Читайте також:
- БПЛА невстановленого типу: чим РФ атакувала Київ та коли може вдарити знову
- Росіяни скинули КАБ майже на центр Харкова: є потерпілі
- Ракетний удар по Лозовій на Харківщині: влада повідомила трагічні новини