За добу противник завдав 46 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Сили оборони України безперервно ведуть бойові дії спрямовані на зрив наступальних планів агресора, знищуючи його особовий склад і військову техніку.

Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень.

Противник завдав 46 авіаційних ударів (зокрема, застосовано 65 КАБ) та 466 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3163 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 26 липня. Перші заяви підозрюваного у вбивстві Фаріон! Світла буде більше!

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