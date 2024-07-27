Deep State: ворог захопив Вовче

Військові аналітики оновили мапу бойових дій.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.

"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про те, що ворог захопив Вовче.

Також він просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.

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Нагадаємо, Нагадаємо, українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.

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