Deep State: ворог захопив Вовче

Окупанти просунулися у низці населених пунктів.
Військові аналітики оновили мапу бойових дій.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State.
"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про те, що ворог захопив Вовче.
Також він просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.
Нагадаємо, Нагадаємо, українські війська у середу, 24 липня, відбили одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.
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